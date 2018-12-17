المعرض الجهوي الفلاحي للمنتجات المحلية في دورته الخامسة بإقليم الدريوش

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المعرض الجهوي الفلاحي للمنتجات المحلية في دورته الخامسة مابين 14 و16 دجنبر2018 بإقليم الدريوش

نظمت الغرفة الفلاحية لجهة الشرق بشراكة مع المديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ما بين 14 و 16 دجنبر بالدريوش، المعرض الجهوي الفلاحي للمنتجات المحلية في دورته الخامسة بالجهة تحت شعار » تسويق وترويج المنتجات الفلاحية المحلية رافعة لتشغيل الشباب بالعالم القروي »

نظمت هذه التظاهرة تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري وهي تروم بالأساس مواكبة وتعزيز وتقوية قدرات التنظيمات المهنية وكذا تثمين المؤهلات الجهوية والوطنية عبر تظافر جهود كافة الشركاء المنخرطين في تنمية المنتجات المحلية، كما تسعى إلى إعداد أرضية لتطوير وتعزيز استعمال التكنولوجيا الجديدة لتثمين وتسويق المنتوج وذلك بشراكة مع الجمعيات والفاعلين في مجال المنتجات الفلاحية المحلية

تتميز جهة الشرق بغنى وتنوع كبير في منتوجاتها الفلاحية المحلية، فعلى مساحة صالحة للزراعة تقدر ب 901.470 هكتار تضم 118000 استغلالية فلاحية، يتم إنتاج وتطوير أنواع مختلفة من الزراعات من طرف فلاحين أكفاء يبذلون جهدا كبيرا من أجل الرفع من جودة منتوجاتهم وتثمينها وتسويقها. نذكر على سبيل المثال لا الحصر منتوجات الزيتون، اللوز، العسل، التمور، العنب، الكسكس، الكمون،الترفاس وتفتخر جهة الشرق بحصول بعض هذه المنتجات على البيان الجغرافي المحمي مثل كليمنتين بركان، مزاح زكزل، خروف بني كيل،تمور أزيزا وكذلك بوفكوس، بالإضافة لزيت الزيتون تفرسيت التي تميز إقليم الدريوش المحتضن لدورة هذه السنة

وعرفت هذه الدورة مشاركة حوالي64 عارضا و كان من المتوقع أن يزور أروقتها حوالي 10 ألف زائر أغلبهم من المهنيين بالنظر إلى غنى وتنوع برنامج هذه التظاهرة الذي تميز بتنظيم ندوات وورشات حول جودة المنتجات المحلية وتقنيات تسويقها

وضم هذا المعرض الفلاحي، الذي امتد على مساحة تزيد عن1200 متر مربع، أروقة مفتوحة أمام المقاولات والشركات لعرض منتجاتها وخدماتها ومعداتها الفلاحية وآخر الابتكارات في مجال تقنيات الانتاج والصناعة الغذائية الفلاحية، إضافة إلى الأبناك ومؤسسات الدعم ومكاتب الدراسات

بالإضافة لفضاء عرض المنتجات المحلية الخاصة بالتعاونيات الفلاحية، والفضاء المخصص للندوات والورشات التقنية التي أطرها مختصون وخبراء في مواضيع ذات الصلة بالمنتجات المعروضة، قام المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بتهيئة فضاء للاستشارة الفلاحية على مساحة مغطاة تقدر ب 150 متر مربع مجهز بشبابيك للاستشارة الفلاحية مزودة بمعدات وأجهزة متطورة