Partager

tweet





الفضاء الرعوي المهيئ بجماعة المعدر…تجربة فريدة وواعدة

وقف السيد عزيز أخنوش على تقدم البرنامج الوطني لتنمية المراعي بمنطقة جماعة المعدر القروية، حيث أافتتح مشروع الفضاء الرعوي بالمنطقة، وأعطى انطلاقة بناء مركز إنتاج البذور الرعوية.

ويهم المشروع الأول إفتتاح فضاء رعوي يمتد على مساحة 2000 هكتار من الأشجار العلفية، مجهز بنقطة ماء لتوريد القطيع.

الفضاء الرعوي، يضم منطقة مهيئة لاستقبال الرعاة الرحل وعائلاتهم مزودة بجميع المرافق الصحية والكهرباء، هذا الفضاء يعتبر الأول من نوعه بالمملكة، في تجربة فريدة من نوعها ستمكن من استقبال ممارسي رعي الترحال في ظروف ملائمة.

كما أعطى السيد الوزير انطلاقة بناء مركز إنتاج البذور الرعوية وهو مشروع جد مهم من أجل المحافظة على التنوع الطبيعي، والتكيف مع التقلبات المناخية، ومحاربة التصحر.

المركز سيمكن من خلق فرص لتطوير بعض الأنواع الطبيعية النادرة، وسيقوم بتأطير الرعاة الرحل والتنظيمات المهنية، وخصوصا في فئة الشباب المهتمة بتطوير وعصرنة نشاط الرعي.