منظمة (الفاو) تؤكد التزامها بمساعدة المزارعين على أن يصبحوا فاعلين في الأجندة الزراعية العالمية

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أكدت منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة (الفاو) و منظمة المزارعين العالمية، اليوم السبت، التزامهما بمساعدة المزارعين على أن يصبحوا فاعلين في الأجندة الزراعية العالمية

و بموجب اتفاق جديد بين المنظمتين، سيتم التركيز على دعم و تعزيز الدور الرئيسي الذي يضطلع به المزارعون و منظماتهم في بناء نظم زراعية وغذائية تتسم بالكفاءة و الشمولية و الاستدامة، وعلى الحد من الفقر الريفي، و تأمين الوصول إلى الأمن الغذائي والتغذوي، وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030

و حسب (الفاو) فإن تحقيق هذا الهدف سيتأتى من خلال بناء قدرة المزارعين على قيادة عمليات صنع القرار بشأن السياسات الزراعية على جميع المستويات، استنادا إلى أفضل الممارسات الزراعية المستدامة التي يطبقها المزارعون بالفعل

و قالت ماريا هيلينا سيميدو، نائبة المدير العام للفاو المكلفة بشؤون المناخ و الموارد الطبيعية إن ” هذه الاتفاقية ستساعد على بناء أجندة زراعية يقودها المزارعون لتعزيز الجهود العالمية للقضاء على الجوع، و تقديم دعم أفضل لمصالح الملايين من المزارعين في جميع أنحاء العالم. يمكن للمزارعين تقديم مجموعة من الحلول المبتكرة للتحديات المعقدة التي نواجهها اليوم”

من جانبه، أكد رئيس منظمة المزارعين العالمية ثيو دي جاغر “نحن كمزارعين نعتمد كثيرا جدا على الفاو في خلق بيئة سياسية عالمية في الزراعة تخدم نظمنا الزراعية وأسرنا ومجتمعاتنا”، مضيفا “بوصفنا فاعلون اقتصاديون، فإننا نركز على زيادة الإنتاجية ومعالجة التغير المناخي و المساهمة في التنمية المستدامة العالمية”

و ستدعم الاتفاقية المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز التعاون في معالجة تغير المناخ والإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية والإنتاج الحيواني المستدام و الاستخدام الآمن والفعال لمضادات الميكروبات

كما تهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المزارعين التي تضم نساء و شباب لتمكينها من تقديم خدمات جيدة لأعضائها. و زيادة القدرات الفنية للمزارعين وتبادل الحلول العملية و القابلة للتطبيق بشأن التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه والزراعة المستدامة والإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية

و ستمكن أيضا من دعم المزارعين ومنظماتهم للوصول بشكل أفضل إلى الأسواق والخدمات، و تنفيذ توجيهات ومبادئ مثل الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الإدارة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات، والاستثمار المسؤول في الزراعة والنظم الغذائية، ومصايد الأسماك الصغيرة