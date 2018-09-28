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اختتم السيد عزيز أخنوش ببروكسيل، سلسلة من الاجتماعات مع مفوض الاتحاد الأوروبي للفلاحة وعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي

اختتم اليوم ببروكسيل، السيد عزيز أخنوش،وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، زيارة عمل من ثلاثة أيام. وقد كان الهدف منهامناقشة تحديث بروتوكولات الفلاحة والصيد البحري لاتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وكذا تطوير العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

خلال هذه الزيارة، التقى السيد الوزير بالمفوض الأوروبي للتنمية الفلاحية والقروية، فيل هوجان، وهو أكبر ممثل أوروبي للقضايا الفلاحية. خلال هذا اللقاء، أكد السيد هوجان موقف المفوضية الأوروبية بشأن الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يشجع التبادل الحر ويشدد على أهمية العلاقات التجارية الجيدة فيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية. كما شدد على أهمية الاستثمار والتنمية الاقتصادية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​لفائدة الساكنة بضفتي الأبيض المتوسط.

من جانبه، شدد السيد أخنوش على جودة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فيما يخص التبادل التجاري الفلاحيوالصيد البحريوأكد على أهمية هذه المبادلات بما يخدم تطوير هذه القطاعات بالمغرب.

كما التقى الوزير مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأطياف السياسية: رؤساءالفرق البرلمانية، رؤساءاللجان ونواب رؤساء اللجان ومنسقي مجموعات العمل المرتبطة برهان علاقة المغرب مع الاتحاد الأوروبي.

خلال هذه اللقاءات، شدد أعضاء البرلمان الأوروبي الذين تم الاجتماع بهم، على الدور المحوري الذي يلعبه المغرب في استقرار المنطقة المغاربية ورحبوا بتعزيز التعاون من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها الاتفاقيات التجارية،التي تمكن من دعم الآلاف من فرص الشغلبالمنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن « لجنة التجارة الدولية » التابعة للبرلمان الأوروبي، أصدرت موقفا مؤيدًالتكييف اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا الموقف الإيجابي عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من اللجنة إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث تمكنت من الاطلاع، حسب ما أشارت إليه في تقريرها، على المنفعةالمباشرة من اتفاق الشراكة على ساكنة هذه المناطق.