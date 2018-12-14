سوس ماسة..الدعوة إلى مقاربة تشاركية لمواجهة المشاكل المتصلة بالأركان والرعي الجائر

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أكادير – شكل تدارس الإشكاليات المرتبطة بغابات الأركان والرعي الجائر وأضرار الخنزير وتنظيم الترحال محور اجتماع نظم الثلاثاء الماضي بأكادير مع ممثلين عن النسيج الجمعوي لجهة سوس ماسة

وتم خلال الاجتماع ، الذي ترأسه والي الجهة، أحمد حجي، ورئيس المجلس الإقليمي، ابراهيم حافيظي، “تدارس مختلف الإشكاليات المطروحة راهنا والتي كانت موضوع لقاءات وطنية و ذلك قصد تدارس سبل التفعيل الأمثل للمقاربة المتفق عليها للإجابة على كل الإشكاليات”

ووفقا لبلاغ لولاية جهة ماسة، فقد تطرق المجتمعون إلى نقط أساسية “على رأسها تنظيم الرعي ومحاربة الجائر منه، الحماية اللازمة للساكنة من اضرار الخنزير، الحفاظ على الممتلكات العقارية وضمان حقوق الاستغلال للساكنة، والحماية من الاعتداءات المنسوبة لبعض الرعاة”

وكانت هذه الإشكاليات موضوع لقاء عقده السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالرباط، مع ممثلين عن المجتمع المدني وبرلمانيين من جهة سوس ماسة ورئيس الفدرالية البيمهنية للأركان

وقد شكل هذا الاجتماع أيضا مناسبة لتدارس سبل تفعيل مضامين القانون رقم 113-13 المتعلق بتنظيم الترحال