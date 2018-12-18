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اقليم الرشيدية : الوكالة الفرنسية للتنمية تمول مشروعا بقيمة 20 مليون أورو

AgriMaroc.ma avec MAP 18/12/2018 Actu Maroc, Actualités Laissez un commentaire 91 Vues

اقليم الرشيدية : الوكالة الفرنسية للتنمية تمول مشروعا للري والتكيف الفلاحي مع التغيرات المناخية بقيمة 20 مليون أورو

الرباط – وقع المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية مؤخرا اتفاقية دعم بقيمة 20 مليون أورو (217،74 مليون درهم) لتمويل مشروع تنموي للري والتكيف الفلاحي مع التغيرات المناخية بسافلة سد قدوسة باقليم الرشيدية

وأوضح بلاغ للوكالة الفرنسية للتنمية، اليوم الاثنين، أن هذا المشروع يهدف الى تحسين مقاومة التغيرات المناخية واستدامة التنمية الفلاحية بسهل بوذنيب وذلك عبر النهوض بتطوير فلاحة مسقية ومنتجة ومستدامة والحفاظ على الموارد المائية الجوفية

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