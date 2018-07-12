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الدورة التاسعة للأيام التسويقية للمنتجات المحلية بالحسيمة من 18 الى 21 يوليوز2018

تستضيف مدينة الحسيمة ، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و 21 يوليوز الجاري بساحة صباديا، معرض المنتوجات الفلاحية الوطنية ، تحت شعار “تثمين المنتجات المجالية رافعة للتنمية المحلية « .

المعرض الذي تنظمه الغرفة الجهوية للفلاحة لجهة طنجة تطوان الحسيمة بتعاون مع المديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة تحت إشراف عمالة إقليم الحسيمة، يعد فرصة هامة للتنظيمات المهنية من أجل الترويج للمنتجات المجالية، باعتبارها ثروة محلية هامة، ورافعة أساسية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة، وإبراز المؤهلات الهامة التي تزخر بها الجهة، و يشكل المعرض فضاء لإنعاش الاستثمارات وتطوير الشراكات ومد جسور التواصل بين المتدخلين في هذا القطاع الاقتصادي الهام من أجل الارتقاء بالمنتوجات المجالية وتحسين ظروف عيش الفلاحين الصغار.

ويندرج المعرض في سياق تفعيل مضامين المخطط الجهوي الفلاحي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، خصوصا تنمية سلسلة المنتوجات المحلية للجهة، والتعريف بأهم المنتوجات المحلية على الصعيد المحلي والجهوي والوطني بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات بين التنظيمات المهنية الفلاحية المشاركة، وفتح فرص وإمكانيات جديدة لتسويق المنتوجات المحلية كدعامة ورافعة للتنمية المحلية .

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذا المعرض هذه السنة في دورته التاسعة بمدينة الحسيمة نظرا للمؤهلات السياحية التي تزخر بها هذه المدينة حيت تعتبر وجهة سياحية بامتياز في هذه الفترة من السنة يقصدها المواطنين والمصطافين وكذا أيضا المغاربة المقيمين بالخارج مما سيمكن من التعريف بالمنتوجات الفلاحية المحلية التي تزخر بها جهة طنجة- تطوان-الحسيمة والتي سيتم عرضها خلال هذه المناسبة إذ من المنتظر أن يستقطب المعرض المقام على مساحة 1000 متر مربع، زيارة أزيد من 25000 زائر ، حيت تم تخصيص 40 رواق تجاري لفائدة التنظيمات المهنية النشيطة بالجهة والإقليم، كما تمت دعوة تنظيمات مهنية أخرى من مختلف أقاليم المملكة ، يمثلون أهم السلاسل الإنتاجية من زيت زيتون و العسل و جبن الماعز و الأعشاب الطبية و العطرية بالإضافة إلى سلاسل التين و التين الشوكي….