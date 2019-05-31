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موسم الحبوب : الحكومة تتخذ التدابير اللازمة لضمان ظروف تسويق جيدة لمحاصيل 2019

الرفع من الرسوم الجمركية إلى 135 ٪ اعتبارا من 1 يونيو 2019 لحماية الإنتاج الوطني من القمح الطري

تحديد السعر المرجعي للبيع للمطاحن في 280 درهم / قنطار

قمح عالي الجودة مقارنة بالسنة الماضية مع مستوى عالي من البروتين

وقع السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مرفوقا بوزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بنشعبون، قراراً مشتركاً بشأن اتخاد الحكومة لعدد من التدابير لضمان ظروف تسويق جيدة لمحاصيل الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2018-2019

بالتالي، ومن أجل تمكين الفلاحين من بيع محصولهم من القمح الطري بأسعار مربحة في نهاية الموسم الفلاحي الحالي، تم اتخاذ التدابير التالية

تحديد السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن في 280 درهم للقنطار، بالنسبة لجودة قياسية

إعانة جزافية ب 5 درهم/قنطار، تمنح للفاعلين مقابل كميات القمح الطري الوطني، المحصلة خلال الفترة الأولى من 1 يونيو إلى 31 غشت 2019

منحة التخزين بقيمة 2.00 درهم/قنطار كل 15 يوما، تُمنح لهيئات التخزين بالنسبة لكميات القمح الطري التي يتم تجميعها من 1 يونيو إلى 31 غشت وسيتم تقديم هذه المنحة الى نهاية دجنبر 2019

حماية المنتوج الوطني للقمح الطري بالحدود، من خلال تحديد الرسوم الجمركية في نسبة 135 ٪ (بدلا من 30 ٪) اعتبارا من 1 يونيو 2019، بهدف ضمان حماية كافية للمنتوج الوطني

تجديد نظام طلبات العروض لتزويد المطاحن الصناعية بالقمح الطري لإنتاج الدقيق المدعم. وسيتم تخصيص طلبات العروض الأولى من السنة، حصريًا للمحصول الوطني

قمح طري بجودة عالية

تبين التحليلات لعينات القمح الطري التي تم جمعها من الفلاحين أن نوعية القمح الطري لهذا الموسم جيدة على العموم مقارنة بالموسم السابق، حيث يبلغ متوسط الوزن النوعي للحبوب 80،2 كلغ للهكتوليتر، وهو ما يتجاوز الوزن المعياري ب 3 نقاط (77 كلغ للهكتوليتر). كما يعرف مستوى البروتين تحسنا ملحوظا، بمعدل ​​12،4 ٪ مقارنة مع 11،4 ٪ سنة 2018

مواكبة عن قرب للفلاحين

تستفيد هذه العملية من تأطير ميداني عن قرب للفلاحين من طرف المصالح الجهوية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وكذا مصالح المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني