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البعثة المهنية للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالطوغو

تستمر البعثة المهنية للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بإفريقيا بنجاح وتحط الرحال بدولة الطوغو من 25 إلى 27 شتنبر 2018. ويبقى الهدف نفسه؛ ويتمثل في اللقاء بالمهنيين الطوغوليين لتعزيز التعاون الذي بدأ من قبل، خصوصا استكشاف مؤهلات الاستثمار،وموازاة مع ذلك، تعزيز التكوين في مهن قطاع الدواجن؛ وللتذكير، فقد نظمت الفيدرالية في سنتي 2017 و2018 العديد من الدورات التكوينية مع الدول الافريقية الشقيقة والصديقة ومن بينها الطوغو.

لقد اكتسب المهنيون المغاربة، على مر السنين، خبرة وتجربة كبيرة فيما يتعلق بصناعة الأعلاف المركبة، التحضين (كتاكيت اليوم الواحد صنف اللحم والبيض والديك الرومي)، تربية الدواجن صنف اللحم، إنتاج وتلفيف بيض الاستهلاك، ذبح الدواجن وتوضيب وتحويل لحومها.الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب

وقد أكد المهنيون المغاربة الخمسة والعشرون المشاركون في هذه البعثة اهتمامهم بالانخراط في تنمية سلسلة الدواجن بالطوغو، سواء عبر مشاريع استثمارية مشتركة أو عبر نقل وتبادل الخبرات.

تم افتتاح الجلسة العامة ليوم 26 شتنبر 2018 بكلمة ترحيبية من السيد أكبيميلوتسومافوبروسبير عضو مؤسس للجمعية الوطنية لمهنيي الدواجن بالطوغو ومستشار رئيسها، ثم بكلمة من طرف السيد يوسف العلوي رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب. وقد عبر المتدخلان عن الإرادة القوية لمؤسستيهما لتطوير والرقي بالتعاون إلى مستوى انتظارات البلدين.

وقدم السيد كوامي كلود رئيس الجمعية الوطنية لمهنيي الدواجن بالطوغو لمحة عامة عن قطاع الدواجن بالطوغو.

ثم قدمت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن عرضين؛ ركز الأول على تنظيم القطاع وهيكلة الفيدرالية باعتبارها هيئة بيمهنية معترف بها طبقا للقانون رقم 12-03 كهيئة بيمهنية فلاحية فريدة تمثل سلسلة الدواجن بالمغرب. وتطرق هذا العرض أيضا إلى الاستراتيجية المتبعة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في إطار عقدة البرنامج المبرمة بين الفيدرالية والحكومة للفترة 2011-2020 لتنمية قطاع الدواجن. العرض الثاني اهتم بأنشطة المركز التقني البيمهني لتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني وبالخصوص أنشطة قطب الدواجن بهذا المركز فيما يتعلق بالدورات التكوينية لفائدة المهنيين المنحدرين من عدة دول إفريقية (مالي، غانا، البنين، الطوغو، بوركينافاسو، الكاميرون، …).

واختتمت الجلسة العامة بتوقيع اتفاقية تعاون بين الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب والجمعية الوطنية لمهنيي الدواجنبالطوغو. وتهتم هذه الاتفاقية على الخصوص بالتكوين والتبادل والتشاور المستمرين بين الطرفين لتنمية قطاع الدواجن كدعامة للفلاحة بإفريقيا.

وقد انخرطت واحد وأربعون (41) شركة طوغولية في اللقاءات المهنية المبرمجة في النصف الثاني من يوم 26 شتنبر 2018، وأبدت اهتماما بجميع جوانب الإنتاج في جميع سلاسل قطاع الدواجن. وهكذا تمكن الفاعلون المغاربة من عقد مائة وثلاثة وأربعين (143) لقاء.