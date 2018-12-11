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لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي تصادق على الإتفاق الفلاحي بين المغرب والإتحاد الأوروبي

AgriMaroc.ma avec MAP 11/12/2018 أخبار فلاحية دولية, أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 67 Vues

بعد مصادقة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، الشهر المنصرم، ببروكسل، بأغلبية واسعة، على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، جاء الدور هذه المرة على لجنة التجارة الدولية، التي صوتت مساء الاثنين، وبأغلبية ساحقة على ذات الاتفاق

ويعتبر هذا التصويت الحاسم في هذه اللجنة، التي تبت في القضايا الجوهرية، آخر مرحلة على مستوى اللجان المتخصصة للبرلمان الاروبي، قبل المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة التي تعقد في يناير المقبل

كما يعكس هذا التصويت الإيجابي، موقف المجموعات السياسية الممثلة داخل هذه اللجنة الداعم لمصادقة البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق، الذي يروم تمديد التفضيلات التجارية لتشمل منتوجات الفلاحة والصيد والبحري القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة

واعتبرت مصادر برلمانية بستراسبورغ ان هذا التصويت الحاسم، الذي يعكس موقف المجموعات السياسية بالبرلمان الأروبي، يأتي في أعقاب التطورات الايجابية الاخيرة التي تمثلت في تعزيز المغرب والاتحاد الاروبي للأمن القانوني لاتفاقياتهما التجارية، وتمتين شراكتهما الاستراتيجية في عدد من المجالات

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