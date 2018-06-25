اكادير : الطاقات المتجددة والنظيفة خلال الفترة ما بين 03و06 يوليوز 2018

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اكادير على موعد مع حدثي الطاقات المتجددة والنظيفة خلال الفترة ما بين 03و06 يوليوز 2018

تحت اشراف وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،تستضيف مدينة اكادير فعاليات المعرض الدولي للضخ الشمسي في دورته الرابعة والمعرض الدولي للطاقة الخضراء في دورته الاولى وذلك خلال الفترة ما بين 03 و 06 من شهر يوليوز المقبل 2018،يعتبر المعرض جزء من الجهود الوطنية والدولية الرامية الى تعزيز استخدام الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية خاصة.

اعتمد المغرب خيار تحسين استخدام الطاقات المتجددة الامر الذي حتم على الجهة المنظمة المشاركة في هذه الديناميكية،وذلك بمتابعة وتشجيع الحضور على استخدام التقنيات النظيفة التي تمكن من خفض فواتير الطاقة بالإضافة الى مساهمتها في مكافحة تغير المناخ.

ومن المتوقع ان يشارك في هذه الفعاليات مجموعة متنوعة من العارضين والشركات المغربية والاجنبية وكذلك جامعات ومدارس التعليم العالي ومؤسسات المجتمع المدني وكذا مؤسسات حكومية،وبالتزامن مع المعرض ستكون هناك محاضرات حول تطور انظمة الضخ الشمسي،واخر المستجدات التي عرفها مجال الطاقات المتجددة وتسليط الضوء على اهميتها ومدى فعاليتها في المجال الاقتصادي والبيئي.

ومن جهة اخرى فإن المعرض يعتبر فرصة لبرمجة مختلف الانشطة،فبالموازاة مع هذا الاخير سيتم تنظيم زيارات ميدانية للضيعاتالتي تعتمد على الضخ بالطاقة الشمسية للري الزراعي،وكذلك تنظيم ورشات تطبيقية في مجال الضخ الشمسي والطاقات الخضراء.

ويجدربنا الاشارة الى ان المعرض يهدف الى دعم القطاع على المستويين الدولي والوطني في المجال الاقتصادي والبيئي والعلمي من جهة،ومن جهة اخرى دعم الجهود المبذولة من طرف الدولة الهادفة الى التشجيع على تبني الطاقات الخضراء واعتمادها، وايضا تبادل الخبرات بين الشركات المغربية والاجنبية من اجل تقريب عامة الناس من الوسائل التقنية والمساهمة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالحث على استخدام انظمة الطاقات الخضراء باختلافها.