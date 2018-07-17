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اجراءات استباقية متخذة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بجهة الداخلة وادي الذهب

تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك1439 (2018), شرعت اللجنة الاقليمية للحفاظ على جودة المنتجات الغذائية, و المواد المعدة لتغذية الحيوانات و ضمان صحتها و سلامتهابجهة الداخلة وادي برئاسة السيد والي الجهة في اعداد و تنزيل برنامج عمل يرومأجرأة شروط صارمةاستعدادا لعيد الأضحى المبارك1439 (2018).

حيث عقدت اجتماعات يومي19 أبريل و 16 ماي 2018 بمقر الكتابة العامة بولاية جهة الداخلة وادي الذهب، ضمتممثلي السلطات المحلية بحضور المدير الجهوي للفلاحة, رئيس الغرفة الفلاحية, رئيس المصالح البيطرية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية, مدير مكتب حفض الصحة, بالإضافة إلى ممثليأجهزة الأمن الوطني و الدرك الملكي و جمعية حماية المستهلك بالداخلة.

وقد خصصت هذهالاجتماعات لإعدادبرنامج عمل يضمن استقبال عيد الأضحى المبارك في ظروف تضمن القطع مع أنشطة تربية و تسمين المواشي بطريقة عشوائية وبيعها الذي ينتشر مع اقتراب عيد الأضحى.

في هذا الجانب، و لحرصها الشديد على شروط السلامة الصحية, عقد اجتماع تنسيقي, يوم 13 يوليوز 2018 ,تحت اشراف المديرية الجهوية للفلاحة بالداخلة ضم مختلف المتدخلين في هذه العمليةلتتبع جملة من التدابير المتخذةو التي همت بالتحديد:

التنسيق بين مختلف مصالح المديرية الجهوية للفلاحة, المصالح البيطرية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية, المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية, بالإضافة إلى الغرفة الفلاحية بجهة الداخلة وادي الذهب لتكثيف عمليات المراقبة التي شملت ضيعات تربية الدواجن و كدا مربي الماشية بالجهة و تنظيم عشر أيام تحسيسية قصد التوعية بخطورة استعمال مخلفات الدواجن في عمليات تسمين قطعان الماشية و التصدي لكافة الممارسات الغير القانونية في مجالي تسمين و بيع المواشي،

مباشرة عملية تسجيل الفلاحين والمهنيين للحصول على تراخيص خاصة تلتزم بالشروط الصحية و المعيارية في ممارسة عمليات التسمين والبيع بغية قطع الطريق أمام الوسطاء، أو ما يعرف بـ”الشناقة ». حيث تتواصل هذه العملية من طرف المصالح البيطرية تحت اشراف المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الداخلة وادي الذهب و التي أسفرت الى غاية 13 يوليوز 2018 عن:

تسجيل: 110 كساب و مهني على مستوى تسمين وبيع الأضاحي.

تسجيل: 6100 رأس و ترقيم 5817 رأس من الأغنام,

تسجيل: 980 رأس و ترقيم 716 رأس من الماعز

تشديد المراقبة الأمنية من طرف أجهزة الأمن الوطني و الدرك الملكي و الجمارك على العربات المخصصة لنقل قطعان المواشي و الدواجن من جهة, و كدا

المخصصة لنقل مختلف أنواع الأعلاف الحيوانية من جهة أخرى, مع اشتراط الحصول على وثيقة السماح بالمرور مسلمة من طرف المصالح البيطرية في حالة نقل مخلفات الدواجن, هذه الاجراءات التي تم تفعيلها ابتداء من فاتح يونيو 2018 بالجهة.

إضافة إلى ذلك، دعيت الفدرالية البيمهنية لقطاع اللحوم الحمراء بالتعاون الوثيق مع بلدية الداخلة لتدارس موقع و تاريخانشاء سوق بيع الماشية بالداخلة، للتصدي للأسواق الفوضوية والتجارة الموازية الغير الخاضعة للجهات الرقابية المختصة, هذا بالتزامن معتنظيمحملات تحسيسية واسعة لتوعية الكسابة و المهنيين بضرورة الالتزام بهذه التدابير.