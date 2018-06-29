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مجلس الحكومة يوافق على اتفاق إطار للتعاون في مجال الفلاحة وتربية المواشي بين المغرب وجمهورية الكونغو

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 18-48 يوافق بموجبه على اتفاق إطار للتعاون في مجال الفلاحة وتربية المواشي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو، وقع ببرازافيل في 30 أبريل 2018.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع قانون الاتفاق الإطار، الذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى خلق إطار محدد لأسس وأشكال تنفيذ التعاون بين البلدين في مجال الفلاحة وتربية المواشي والأنشطة ذات الصلة.

كما يهدف مشروع القانون، يضيف الوزير، إلى اتخاذ الإجراءات التشريعية ذات الصلة في كلا البلدين.