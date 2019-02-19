شراكة بين المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية الرباط سلا القنيطرة والغرفة الجهوية للفلاحة

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توقيع اتفاقية شراكة جهوية بين المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية الرباط سلا القنيطرة والغرفة الجهوية للفلاحة

في إطار الاتفاقية الاطارالمبرمة بين المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وفيدرالية الغرفة الفلاحية، بهدف تفعيل برامج الاستشارة الفلاحية، وعلى هامش الدورة العادية للغرفة الجهوية للفلاحة الرباط سلا القنيطرة، تم يوم الجمعة 15 فبراير 2019 بالقنيطرة توقيع اتفاقية شراكة جهوية بين المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية الرباط سلا القنيطرة والغرفة الجهوية للفلاحة

تم توقيع اتفاقية شراكة جهوية بين المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية الرباط سلا القنيطرة والغرفة الجهوية للفلاحة بحضور السيد المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية السيد جواد بحاجي و السيد المدير الجهوي للفلاحة و السيد رئيس الغرفة الفلاحية للجهة

وتروم هذه الشراكة الى تحديد برامج الشراكة و التنسيق ومواكبة أنشطة الاستشارة الفلاحية وكذا توحيد الوسائل والموارد المعبأة في هذا الصدد من اجل تقديم المواكبة والدعم اللازمين لفائدة الفلاحين والمنظمات المهنية بجهة الرباط سلا القنيطرة. و تدخل هده الاتفاقية كدالك في إطار تفعيل الرؤية الجديدة للمكتب من اجل دينامية و تفعيل منظومة الاستشارة الفلاحية جهويا و الدي تلعب فيها الغرف الفلاحية دورا استراتيجيا