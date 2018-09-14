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إيطاليا .. تحويل أكثر من 800 ألف هكتار إلى الزراعة العضوية

AgriMaroc.ma avec MAP 14/09/2018 أخبار فلاحية دولية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 210 Vues

إيطاليا .. تحويل أكثر من 800 ألف هكتار إلى الزراعة العضوية

 ذكرت وكالة الأنباء ( أنسا )، اليوم السبت، أنه منذ سنة 2010 تم تحويل أكثر من 800 ألف هكتار في إيطاليا إلى الزراعة العضوية ،التي حققت في السنوات السبع الأخيرة نموا بنسبة 71 في المائة .

وأضافت أنه وفق أرقام صادرة عن وزارة الزراعة فإن مساحة الزراعة العضوية في إيطاليا تبلغ 15,4 في المائة من مجموع الأراضي الفلاحية على الصعيد الوطني.

وأشارت إلى أن نسبة الأراضي المخصصة للزراعة العضوية ارتفعت بـ 6,3 في المائة خلال السنة الحالية مقارنة مع عام 2017.

وسجلت أن إيطاليا تؤكد من خلال هذه الأرقام أنها من ضمن الدول الرائدة في هذا النوع من الزراعة في أوروبا .

وحسب المصدر ذاته فإن الإقبال على استهلاك المنتجات البيولوجية في إيطاليا سجل نموا بزائد 9,6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

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