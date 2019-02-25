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إقليم أزیلال .. أوراش تکوینیة لفائدة 60 فلاحا وعملیة غرس سبعة آلاف شجرة جوز بجماعة آيت عباس

نظمت جمعية النور للبیئة والتنمية المحلية بجماعة آيت عباس، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، أوراشا تکوینیة لفائدة 60 فلاحا، وذلك في إطار مشروع تقوية القدرة على تکییف سكان المناطق الجبلية بإقلیمي أزيلال وصفرو، واتفاقية الشراکة المبرمة بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ووکالة التنمیة الفلاحیة

وفي إطار المشروع ذاته، نظمت الجمعية ورشة لفائدة الکسابین لتحسین النسل بدوار اجلغیغن بآیت عباس، وقامت بعملیة تشجیر سبعة آلاف شجرة جوز بدواري اجلغیغن وانلاتف بجماعة آیت عباس، إلی جانب صیانة 5500 شجرة جوز بنفس الدوارین، وکذا تزوید منخرطي الجمعیة بعشرين خلیة للنحل لتشجیع مربي ومنتجي العسل علی إنتاج العسل من النوع الممتاز

وقال رئیس جمعية النور للبیئة والتنمیة المحلیة، محمد عباسي، في تصريح لوکالة المغرب العربي للأنباء، إن الجمعية قامت كذلك ببناء ساقیة بدوار اجلغیغن وانلاتف علی طول 1200 متر، لتمکین الفلاحین بالمنطقة من عملیة سقي مغروساتهم في ظروف جیدة، وللحفاظ علی الفرشة المائیة من الضیاع والاستعمال العشوائي ولترشید الموارد الماٸیة بالمنطقة

وأضاف أن الجمعیة تساهم في محاربة الأمیة لفائدة 325 مستفیدة من نساء الفلاحین بالمنطقة، وکذا محاربة الهدر المدرسي لفائدة أبناء هذه الدواویر التي تستفید في إطار برامج التربیة غیر النظامیة، حیث بلغ عدد المستفیدین والمستفیدات هذه السنة 60 أغلبهم فتیات، مشيرا إلى أنه مساهمة من الجمعیة في مواجهة موجة البرد قامت بتوزیع 184 قفة تحتوي علی مواد غذائیة وألبسة وأغطیة لفائدة سکان دواري اجلغیغن وانلاتف بآیت عباس، وكذا مساهمتها في حفر بئر بدوار اجلغیغن من أجل تزوید الدوار بالماء الصالح للشرب، وفي بناء حجرتین دراسیتین ومرافق صحیة بدوار اجلغیغن التابع لمرکزیة انلاتف

وکمشاریع مستقبلیة، أكد السيد عباسي أن الجمعیة عازمة، انطلاقا من أهدافها، والتي ترتکز أساسا علی النهوض بأوضاع المرأة القرویة والمساهمة في تحسین تمدرس الفتاة الجبلیة وتنظیم القافلات الطبیة وتکوین الفلاحن علی تنفیذ اتفاقیتین للشراکة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة ووکالة التنمیة الفلاحیة لتکوین الفلاح وتقدیم الدعم له في شکل أشجار مثمرة ومشاریع تنمویة مختلفة