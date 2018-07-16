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مواصلة التدابير المتخذة للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطريةبجهة الداخلة وادي الذهب

تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القاضية بتقديم المساعدة للفلاحين و الكسابينلمكافحة تداعيات العجز في التساقطات المطرية و تأثيراتها السلبيةعلى سير الموسم الفلاحي ، شرعت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الداخلة وادي الذهب في تنفيذ البرنامج الوطني للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية .

و خلافا للجهات الأخرى للمملكة, عرفت جهةالداخلة وادي الذهب عجزا من حيث التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي, التي لم تسلم من التأثير السلبي للتداعيات المناخية, بحيث لم تتجاوز التساقطات المطرية بضعة ملمترات , مما نتج عنه نقص في الموارد الكلئية .

و في سياق هذه الظرفية, اتخذت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الداخلة وادي الذهب مجموعة من التدابيرالعملية المستعجلة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية و دعم مربي الماشية، لفائدة قرابة 500 مستفيد من خلال:

تزويد جهة الداخلة وادي الذهب ب 1500 طن من مادة الشعير المدعم ، بسعر ثابت لايتجاوز درهمين للكيلوغرام. و توزيعها من خلال الشباك المفتوح بمدينة الداخلة،

التكفلبعملية نقل 1764 طن من الأعلاف الكلئيةلفائدة مربي الماشية بالجهة،

توريد الماشية عبر تهيئ وتجهيز 06 نقط مائية الأكثر طلبا بمراعي الجهة، اقتناء300صهريج مطاطي لفائدة مربي الماشية بالجهة و تعبئة أسطول من الشاحنات الصهريجية من أجل تزويد مربي الماشية بالماء قصد توريد الماشية،

تسريع عملية ترقيم وتحديد مسار الحيوانات من طرف المصالح البيطرية الإقليميةالتابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية بالجهة

تكثيف عمليات التأطير الصحي للقطيع و تلقيحه من طرف المصالح البيطرية الإقليمية و العمليات التحسيسيةلفائدة مربي الماشية بالجهة بتنسيق .مشترك لمصالحالمديرية الجهوية للفلاحة و المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية و الغرفة الفلاحية بجهة الداخلة وادي الذهب.